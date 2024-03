Menina de 3 meses engasga com leite e é socorrida em posto policial em SP

Criança foi levada ao hospital. Após o procedimento, a bebê foi levado ao pronto-socorro do Mandaqui. Ela já teve alta da unidade hospitalar.

A minha filha engasgou com o leite e começou a ficar roxa. Saí correndo para a rua com ela no colo e pedi carona para um vizinho, que estava de moto e me levou até o posto da PM. Lá, os policiais fizeram o procedimento e a respiração dela começou a voltar. Esse atendimento foi essencial para salvar a vida da minha filha.

Felipe Martins de Souza, motorista de app