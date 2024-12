Menino de 5 anos morre baleado nas costas enquanto brincava em casa na BA

A mãe da criança achava ter sido apenas uma queda. ''A mãe pensou que ele tinha caído e chamou um rapaz para dar socorro, só que o rapaz disse que como tinha sido queda, era melhor não mexer no menino. Aí depois a mãe viu que ele estava sangrando e quando chegou no hospital, viu que era bala'', contou um familiar em anonimato à TV Globo.

A autoria do crime ainda não foi identificada. O caso será investigado pela 27ª Delegacia Territorial da cidade.

Samuel era filho de uma professora da escola Educandário Senhor do Bonfim. ''É com o mais profundo pesar que lamentamos o falecimento do aluno do G4, filho da professora Jamile. Neste momento transmitimos aos familiares e amigos nossos sentimentos e orações'', escreveu a instituição em nota.