Três milicianos são presos fazendo cobranças em comunidade do RJ

Três homens foram presos na quinta-feira (7) após serem flagrados realizando cobranças indevidas em uma comunidade do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os milicianos estavam cobrando taxas de segurança para os comerciantes da comunidade do Terreirão, na zona oeste, segundo a polícia. O pagamento seria a condição para que os comércios pudessem continuar funcionando.

A população denunciou o trio. A Polícia Civil foi ao local para checar as denúncias e prendeu os suspeitos em flagrante. O caso foi registrado no 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes.