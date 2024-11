Uruguai: Presidente eleito encontra Mujica em 1ª atividade após vitória

O vencedor confirmou o favoritismo do primeiro turno. A vitória confirmou a tendência das últimas pesquisas eleitorais divulgadas, que mostraram pequena vantagem nas intenções de voto.

Companheira de chapa de Orsi, Carolina Cosse, ex-prefeita de Montevidéu, será vice. Ela competiu contra Orsi nas disputas internas da Frente Ampla, mas perdeu. A candidatura dela contava com o apoio de comunistas e socialistas.

Escolha do povo uruguaio pode aproximar o país do Brasil. Ao UOL, a coordenadora de pós em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Flávia Loss Araújo, afirmou que Orsi vê as relações com o Mercosul com mais simpatia do que o atual presidente e seu afilhado político, Álvaro Delgado.

(Com AFP)