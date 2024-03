Trisal registra filho com o nome de duas mães em SP: 'Muito amor'

Um dia, decidimos ir os três para a balada. No banheiro, ela me beijou. Falou para eu contar para o Marcel e ele me perguntou se eu tinha gostado. Se eu gostei? Estamos há três anos com ela. Naquele dia, ficamos juntos."

O trisal tem relacionamento desde 2018 Imagem: Arquivo pessoal

Confusão e dificuldade para aceitar: 'Nunca fiquei com outra mulher'

"Assim como a Priscila, nunca tinha ficado com outra mulher", conta Regiane. "Tinha aquele sonho da Disney, de casar de vestido branco, ter a família com um príncipe. Tive que fazer muita terapia para desconstruir isso, porque me apaixonei por ela e pelo Marcel."

No começo, o preconceito com a situação era meu. Contava para algumas pessoas esperando ouvir que estava errada. Só que minhas amigas me apoiavam, diziam que nunca tinham me visto tão feliz com eles. Eu amo os dois.

Priscila conta que sofreu para se adaptar ao amor a três. Ela também não teve apoio da família para a nova configuração de relacionamento. "Foi uma confusão muito grande na minha cabeça, mas já estava completamente apaixonada por Regiane, e Marcel por ela, e ela por nós. Então, passamos a pesquisar e vimos que não era só fetiche. Vimos o que era poliamor, que não somos os únicos no mundo."