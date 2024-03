Vestido de Homem-Aranha, trapezista cai durante apresentação em circo

Vestido de Homem-Aranha, Joel da Silva, 36, caiu durante uma apresentação de trapézio nesta sexta (8) no Circo Texas, no município de Capivari do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Trapezista se distraiu. Ao UOL Joel da Silva contou que estava se balançando no trapézio, quando uma criança na plateia gritou "dá um mortal". O artista, então, se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente três metros. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento do acidente. Veja abaixo: