'Pedalada pelada': ciclistas nus protestam por segurança no trânsito em SP

Um grupo de ciclistas pedalou sem roupas durante manifestação na avenida Paulista, no centro de São Paulo, na noite deste sábado (9).

O que aconteceu

O objetivo do grupo é reivindicar mais segurança aos ciclistas no trânsito e incentivar o uso de veículos que não emitam poluentes. O uso de poucas roupas ou nenhuma é uma estratégia do movimento para protestar contra a invisibilidade dos ciclistas e chamar a atenção dos motoristas. O ato foi organizado pela Massa Crítica e faz parte do movimento mundial World Naked Bike Ride (Passeio Ciclístico Nu, em inglês).

Os manifestantes se reuniram em frente à Praça do Ciclista às 18h e pedalaram em direção à Rua da Consolação. O evento é conhecido como "Pedalada Pelada" e, neste ano, tinha a campanha "Mais amor, menos motor".