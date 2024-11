Kotscho: Bombas e pressão por anistia mostram que golpistas seguem em ação

É gravíssimo o que aconteceu e esse negócio das grades mostra o seguinte: o golpe ainda não acabou, esse é o caminho. Se achava nove meses atrás, vida nova, página virada e tal, nada.

Os caras não pararam de falar em anistia, continuaram atacando o Supremo, e ontem chegou essa bomba, que deixou todo mundo perplexo. Porque nós estamos à véspera do G20 aqui no Brasil, com as principais lideranças mundiais, e acontece uma coisa dessa. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho diz ser inacreditável o que está acontecendo no Brasil.

E tem que investigar muito isso para ver todas as ligações desse sujeito, com quem preparou essas bombas e tudo. Isso não é uma coisa da cabeça dele.

Isso aí é muito grave, mostra que eles não desistem. Os golpistas continuam em ação, é um processo que não acabou. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.