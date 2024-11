Mesmo que 'solitário', autor de ataque foi instigado pela política do ódio

As investigações sobre as explosões na praça dos Três Poderes em Brasília ainda estão no início, mas as narrativas políticas já se instalaram.

Para a esquerda, um atentado contra o Estado Democrático de Direito, conectado com o 8 de Janeiro, que visava a morte dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Para a direita, um "lobo solitário" da terceira via, que fazia postagens até contra Jair Bolsonaro, com problemas de saúde mental.