Mulher morre após sofrer acidente com moto aquática no litoral de SP

Uma mulher de 26 anos morreu após sofrer um acidente com uma moto aquática na Praia do Iporanga, no Guarujá (SP), na tarde do último domingo (10). O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Após o acidente, a vítima caiu no mar desacordada. Ela foi resgatada e atendida em um ambulatório de um condomínio da região. Após os primeiros socorros, a vítima foi levada ao Hospital Santo Amaro, mas não resistiu.

O Samu foi chamado, mas só chegou quando os envolvidos no acidente já tinham sido levados para atendimento, de acordo com a Prefeitura de Guarujá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que atestou a morte da jovem antes de chegar ao hospital, segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP.