Queda de avião na Bahia: vídeo mostra aeronave em chamas

Um vídeo gravado após a queda de um avião de pequeno porte, em São Sebastião do Passé, na Bahia mostra a aeronave em chamas.

O que aconteceu

Imagens mostram o bimotor pegando fogo e uma coluna de fumaça escura saindo dela. O avião caiu às margens da BR-110, nas proximidades da comunidade quilombola da Sereia. Moradores da região, a pouco mais de 60 km de Salvador, afirmaram ao UOL que um barulho de explosão foi ouvido após a queda.

O piloto, que morreu no local do acidente, era o único ocupante da aeronave. Chovia forte no momento da queda, informou a PM. O fogo foi controlado e a área permaneceu isolada no começo da tarde.