SP: 'Situação crítica', diz relatório sobre acolhimento da população de rua

Quarto com 158 pessoas e quatro ventiladores. A situação foi identificada no CTA (Centro de Acolhimento Social) de Santana, na zona norte da cidade. "158 conviventes compartilham um único quarto, com camas dispostas sem a distância mínima necessária, tornando praticamente impossível o trânsito pelos corredores", diz o texto.

Imagem do Centro Temporário de Acolhimento 8 (CTA 8), com marcas de muquiranas e percevejos visíveis nas paredes Imagem: Divulgação/Gabinete da vereadora Luna Zarattini - Relatório Relato das Ruas

Comida estragada e perigo pela presença de ratos e pombas. Houve relatos de "incidência relevante de alimentos crus e azedos em três dos oito equipamentos", diz o relatório. Os usuários dos serviços, porém, diminuem as reclamações quando as refeições são feitas internamente —seja por cozinheiras ou por eles mesmos. "Quando as refeições são preparadas no equipamento [...] há a garantia de uma qualidade maior no conteúdo ofertado, [...] fato que aumenta a satisfação dos conviventes".

Custo por usuário mensalmente varia entre R$ 1.200 e R$ 4 mil. O maior valor levantado foi para o CAEF Hotel Plaza Central, hotel transformado em centro de acolhimento localizado na Bela Vista, região central. O menor é o do Autonomia em Foco, no bairro da Armênia, também central.

A cidade de São Paulo tem pelo menos 64 mil pessoas em situação de rua. Em pouco mais de 10 anos, o número aumentou 17 vezes, diz um estudo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O tema deve ser um dos principais nas discussões das eleições municipais deste ano.

Relatório será entregue ao poder público, diz vereadora ao UOL. "É um instrumento de pressão". O relatório foi elaborado pela vereadora Luna Zarattini (PT), presidente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania, e as recomendações de melhorias serão repassadas para a prefeitura, afirma. O lançamento do documento contou com a presença do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Leia a íntegra do documento.