Se ele defende segurança, devia dar exemplo, diz advogada da ex de Da Cunha

A advogada Gabriela Manssur, que representa a ex-companheira do deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o Delegado Da Cunha (PP-SP), diz que ele devia dar exemplo, pelo cargo que ocupa e, principalmente, por defender a pauta da segurança pública. Áudios mostram ameaças e ofensas de Da Cunha a Betina Raísa Grusiecki, que o denunciou também por agressão. O deputado admite agressões verbais, mas nega qualquer violência física.

O que aconteceu

Esse caso me impactou pela vulnerabilidade da vítima, por ela ser mais nova, mais fraca fisicamente, estar muito abalada psicologicamente e pelo cargo que a pessoa [Da Cunha] ocupa como delegado e deputado federal. Uma pessoa que exerce um cargo desses não pode ter esse comportamento, tem que ser exemplo para a sociedade, principalmente defendendo a pauta de segurança pública. Direito das mulheres também é uma pauta de segurança pública."

Gabriela Manssur, advogada de Betina e especializada na defesa de direitos da mulher

'Desmaia aí', diz deputado Da Cunha em vídeo que mostra agressão. O conteúdo principal da gravação é o áudio, porque o celular que fez as imagens estava em uma bolsa. No vídeo, é possível ouvir Da Cunha, de 46 anos, ameaçar de morte Betina, de 28. Ela relata que ele também a empurrou com força e a sufocou, fazendo-a perder os sentidos. Depois, o deputado teria batido a cabeça dela contra uma parede. O IML comprovou escoriações e ferimentos leves.