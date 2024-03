Diretor de escola é preso por armazenar vídeos de pornografia infantil

O caso foi registrado pelo 2º DP de Campinas onde a prisão foi formalizada. Nesta terça-feira (19), o suspeito passou por audiência de custódia e a Justiça de São Paulo converteu o flagrante em preventiva.

Análise no celular descartou a presença de estudantes da escola nos vídeos armazenados pelo diretor. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o delegado titular do 2º Distrito Policial, Luiz Fernando Marucci disse que "não há nenhum vídeo com a imagem do investigado e de crianças da escola".

Marucci destacou que chegou ao diretor após uma denúncia anônima. Após investigação, o delegado explicou que havia "indícios que essa denúncia era fundada".

Em depoimento à polícia, Adenilson teria dito que é "consumidor contumaz" do conteúdo. Ele ficou em silêncio nas demais perguntas do depoimento, segundo o delegado.

A secretaria de Educação disse que repudia toda e qualquer forma de assédio dentro ou fora do ambiente escolar. A Diretoria de Ensino Campinas Leste e o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar "estão à disposição da polícia para colaborar nas investigações do citado diretor. Em paralelo, uma apuração preliminar sobre a conduta está sendo realizada", diz nota enviada ao UOL.

O UOL não localizou a defesa do diretor preso. O espaço segue aberto para manifestação. Os representantes de Adenilson Carlos da Costa disseram à TV Globo que a defesa "só vai se manifestar depois de ter acesso a todas as informações do processo".