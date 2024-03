PM é morto em Salvador; corporação cita 'indício de tentativa de assalto'

Um policial militar foi morto a tiros na noite de ontem em Salvador.

O que aconteceu

O PM morto foi identificado como soldado Vagner Nunes Costa. Ele não trabalhava no momento do crime e estava parado em uma moto na praça da Revolução, no bairro de Periperi, quando foi abordado por dois homens em outra moto.

Suspeitos do crime fugiram. Os homens atiraram no policial e deixaram o local poucos segundos depois, aparentemente, sem levar nada.