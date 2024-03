Crime, prisões, delação e mandantes: veja a cronologia do caso Marielle

Não conhecia e não me lembro da vereadora Marielle Franco, nem como assessora do [Marcelo] Freixo. Não me lembro da presença dela no plenário. Infelizmente, ouvi falar muito dela quando aconteceu essa trágica ocorrência com ela e com o Anderson. Eu não tinha relação pessoal com eles. Domingos Brazão conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio)

Brazão reiterou que também não conhecia os ex-PMs Élcio Queiroz e Ronnie Lessa, acusados de terem matado Marielle e Anderson.

Março de 2024: Chiquinho é citado no caso pela primeira vez

O nome do deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), irmão de Domingos, aparece pela primeira vez no caso Marielle Franco.

O ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou na delação premiada à Polícia Federal que o político estava ligado ao assassinato da vereadora e do seu motorista.

A citação ao parlamentar foi o que motivou o deslocamento do caso do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para o STF (Supremo Tribunal Federal), segundo relatou uma pessoa com acesso ao inquérito no tribunal.