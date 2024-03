Curitiba de um lado e Porto Velho do outro: veja o ranking da desigualdade

Das 16 capitais do Norte e Nordeste, 15 estão entre as que têm piores indicadores sociais do Brasil. A capital mais desigual é Porto Velho e a menos, Curitiba, segundo o Mapa da Desigualdade, divulgado hoje pelo Instituto Cidades Sustentáveis.

Além de Curitiba, aparecem no topo do ranking Florianópolis e Belo Horizonte, com os melhores indicadores. A capítal de Santa Catarina se destaca por ter a menor fatia da população abaixo da linha da pobreza: 1%.

Os piores indicadores se concentraram em Porto Velho, Recife e Belém. O estudo aponta que os estados do Norte e Nordeste são os que menos investem em melhorias sociais.