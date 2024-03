Favelizadas, capitais do Norte têm piores índices de saúde e saneamento

Capitais da região Norte, que têm as maiores taxas de moradia em favelas do país, também apresentam os piores indicadores de saúde e saneamento básico. A conclusão é do Mapa da Desigualdade entre as Capitais, divulgado nesta terça-feira (26).

O que aconteceu

O estudo aponta que Belém (PA) e Manaus (AM) são as capitais mais favelizadas do Brasil. Segundo dados de 2019, as cidades no Pará e no Amazonas são as únicas duas capitais do país em que mais da metade dos domicílios está em favelas: 55,49% em Belém e 53,38% em Manaus.

As regiões Norte e Nordeste concentram 8 das 10 capitais com maior proporção de favelas. Depois de Belém e Manaus aparecem Salvador (BA), com 41,83%, Vitória (ES), com 33,15%, e São Luís (MA), com 32,42%.