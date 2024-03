Capitais têm abismo de renda, violência, saúde e saneamento, mostra estudo

Um estudo publicado hoje, que mede um conjunto de 40 indicadores sociais, aponta que as capitais das regiões Norte e Nordeste têm os piores números do país em dados como renda, saúde, saneamento e segurança pública.

O que aconteceu

As capitais do Norte e do Nordeste ocupam as últimas posições do Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras. Segundo o estudo, elaborado pela primeira vez pelo ICS (Instituto Cidades Sustentáveis), as duas regiões ocupam as 15 últimas posições do ranking entre as 26 capitais estaduais brasileiras — Brasília não aparece no levantamento.

A primeira colocada da lista é Curitiba (PR), seguida de Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG). A classificação do ICS é o somatório de pontos a partir dos 40 indicadores sociais analisados. Curitiba liderou com 677 pontos, enquanto Porto Velho (RO), com 373 pontos, ficou na última posição.