Calor na vizinhança, chuva no Sudeste: o que esperar do tempo no feriadão

Nuvens e chuva

Sol e períodos de instabilidade devem prevalecer no país no feriado. Estados do Sudeste devem ter nuvens e pancadas de chuva até sábado —especificamente, no norte de São Paulo, no Rio, no sul de Minas Gerais e no leste do Espírito Santo. No domingo de Páscoa, a previsão é de dia ensolarado com a chuva avançando em direção ao norte, como no nordeste de Minas e no Espírito Santo.

Na sexta-feira, região Sul terá tempo fechado com nuvens e pancadas no norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. No Paraná, a previsão é de sol. No sábado, haverá predomínio de tempo seco com sol. Já no domingo, a previsão é de tempo quente com possibilidade de chuvas.

O Nordeste terá sexta-feira e sábado com chuva de moderada a forte, na maioria dos estados. As exceções são Bahia e interior da Paraíba, que devem ter dias de sol. No domingo, a instabilidade perde força na região —a faixa litorânea deve ter sol e chuva passageira.

Tempo úmido e instabilidade devem prevalecer no Centro-Oeste, na sexta, no norte de Mato Grosso, sul de Goiás e grande parte de Mato Grosso. Na área restante da região, a previsão é de sol —com temperaturas por volta de 33ºC e 35ºC.

Já a região Norte deve apresentar tempo úmido a partir de sexta, com predomínio de nuvens. A previsão é de chuva para todos os dias —com a exceção do sul de Tocantins.