Obras fazem Aeroporto de Congonhas reduzir número de voos

A concessionária diz que Congonhas opera com 44 movimentos por hora, 80% da capacidade máxima (55 voos por hora).

O aeródromo vai ganhar um terminal de passageiros com o dobro do tamanho atual, passando a somar mais 100 mil m², novas pontes de embarque e 20 mil m² para áreas comerciais. Congonhas também vai poder receber aeronaves com maior capacidade como o Airbus A321neo e o Boeing 737 Max 10. A previsão de entrega é junho de 2028.

O início das obras representa um desafio para o Aeroporto de Congonhas diante de um problema que vem se repetindo: atrasos e cancelamentos de voos, seguidos de filas e queixas de passageiros. Relatório do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), pôs recentemente Congonhas entre os aeroportos com menor pontualidade.

Os transtornos, para especialistas ouvidos pelo Estadão, estão ligados à operação do terminal perto do limite da capacidade. A concessionária e as companhias aéreas atribuem os atrasos às condições meteorológicas adversas, como tempestades e ventanias.

O Aeroporto de Guarulhos tem o maior número de movimentações diárias no País. Lá, a capacidade máxima é de 60 movimentos por hora, mas nem todas as faixas horárias atingem o limite. Em Congonhas, o segundo com mais operações do Brasil, a capacidade é quase totalmente utilizada ao longo do dia.

O anúncio do início das obras com o lançamento da pedra fundamental contou com a presença de Maurici Lucena, presidente da Aena, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.