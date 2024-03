Dupla é presa com 28 kg de cocaína em navio de cruzeiro no Porto de Ilhéus

Os presos foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Ilhéus para os procedimentos de Polícia Judiciária. Posteriormente, foram levados ao sistema prisional do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal. Como as identidades não foram divulgadas, o UOL não conseguiu contato com as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

A ação contou com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). O grupo é composto pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia.