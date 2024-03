Homem morre afogado no espelho d'água da Praça do Buriti, em Brasília

Um homem de 35 anos se afogou em um espelho d'água de apenas 40 centímetros em Brasília, por volta das 11h deste domingo (31). Ele morreu no local.

O que aconteceu

O homem, cuja identidade não foi revelada, estava de barriga para baixo no espelho d'água do Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal.

Os Bombeiros foram acionados, chegaram ao local e tentaram socorrer o homem, mas ele já estava morto.