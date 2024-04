Suspeito finge sequestro, pede resgate de R$ 150 mil a familiares e é preso

Um homem foi preso suspeito de fingir o próprio sequestro e pedir um regaste no valor de R$ 150 mil a familiares em Goiânia.

O que aconteceu

O suspeito, um corretor de seguros, foi detido dentro do suposto cativeiro. Prisão foi realizada no dia 4 de abril, por policiais do Grupo Antissequestro da Polícia Civil de Goiás, no setor Residencial Park Solar.

Outros dois homens também foram presos. De acordo com a polícia, o corretor de seguros teria uma dívida com os outros detidos, razão pela qual resolveram forjar o sequestro. Os investigados foram presos em flagrante pelo crime de extorsão majorada, sendo colocados à disposição do Poder Judiciário.