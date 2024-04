Prefeitura de SP deve assumir linhas de ônibus de empresas alvos do MP

A Prefeitura de São Paulo deve assumir a administração de duas empresas de ônibus no lugar de diretores alvos de operação realizada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), na manhã de hoje. A decisão atende a pedido da Justiça.

O que aconteceu

Operação Fim de Linha mira empresários da UPBUs e TransWolff. Gilmar Pereira Miranda, secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana, disse em entrevista à TV Globo que a prefeitura deve assumir a operação das linhas das duas empresas que atuam nas zonas sul e leste da capital paulista. Juntas, as duas companhias transportam cerca de 700 mil passageiros diariamente. Segundo o MP, as "organizações criminosas" lavam dinheiro do tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos.