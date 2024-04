Jovem morre após cair em rio com carro comprado no mesmo dia em SC

Um jovem de 21 anos morreu após o carro que ele dirigia cair de uma ponte no rio São Joaquim (SC), na noite de terça-feira (9).

O que aconteceu

Vanrlei dos Santos Rodrigues colidiu contra a proteção da ponte e o carro despencou na água, de uma altura de aproximadamente dez metros. As informações são do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

O rapaz trabalhava como gari na cidade de São Joaquim e tinha saído do trabalho quando se acidentou. Ao site NSC, familiares do jovem relataram que ele havia comprado o veículo no mesmo dia em que sofreu o acidente fatal.