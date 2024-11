'Delação foi estopim', diz namorada sobre morte de Vinícius Gritzbach

Com mais de 400 mil seguidores, é ativa nas redes sociais. Costuma publicar vídeos com dicas de maquiagem, moda e detalhes de sua rotina pessoal. No dia 17 de novembro, Maria publicou um vídeo no TikTok, mostrando momentos do casal e escrevendo que amaria o empresário "para sempre".

A polícia investiga sua saída apressada da cena do crime. Maria deixou o local em companhia do soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos policiais militares da escolta de Gritzbach. Seu celular foi apreendido para apurar contatos antes e depois do ataque.

A saída de Maria Helena do aeroporto

Maria Paiva e Samuel Tillvitz retornaram ao aeroporto após os disparos. Segundo relato da namorada de Vinícius Gritzbach, o segurança entrou em um mercado por cinco minutos enquanto ela aguardava, antes de ambos voltarem para o lado de fora. O segurança contou que estava à frente de Vinícius e Maria quando o trio foi surpreendido pelos atiradores.

Tillvitz afirmou ter corrido assustado após ouvir os tiros. O segurança relatou que correu por 50 metros, foi até um barranco próximo e, depois, retornou ao terminal 2 do aeroporto. Após subir uma rampa, passar por uma escada rolante e chegar ao saguão, Tillvitz disse ter encontrado a namorada de Gritzbach na porta do terminal.

Os dois pegaram um táxi em direção à residência do empresário. Maria e Samuel seguiram para o Tatuapé, mas, no caminho, receberam uma ligação pedindo que fossem à casa de um amigo da família. Não há detalhes sobre o que foi discutido no local.