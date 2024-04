Mãe e filha viram rés por injúria racial após ataque em mercado do Rio

A denúncia do MP-RJ (Ministério Público do Rio), apresentada em março, detalha as agressões. Letícia teria atacado diretamente o jornalista Daniel Nascimento e outra vítima, identificada como Márcia Santos. Ela teria dito que Daniel era um "neguinho e um preto feio".

Já Rosemary, entre outras ofensas, teria afirmado a um homem identificado como Arilson Melo: "Você não encosta em mim, você é um 'veado'".

O MP-RJ também cita que Daniel foi agredido por Letícia fisicamente com socos e arranhões. Um vídeo compartilhado pelo jornalista na época mostra os machucados no braço. A filha de Márcia, Brenda, também teria sido agredida por ela após tentar defender a mãe.

Daniel disse, em entrevista à Folha de S.Paulo, que a confusão começou por causa de um lugar na fila do caixa. O jornalista contou que Rosemary estava à frente dele na fila do caixa e saiu para ficar com Letícia, que aguardava na fila ao lado. Em seguida, ela tentou retornar para a frente de Daniel e esbarrou nele. O jornalista, então, disse que a mulher precisava decidir onde ficaria e ela teria começado a discutir com ele.