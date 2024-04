PE: casal será indenizado por abordagem truculenta de PMs em frente a motel

A Justiça de Pernambuco decidiu que um casal que foi abordado de forma truculenta por policiais militares em Pernambuco deve receber indenização de R$ 28 mil. O caso ocorreu na cidade de Olinda em 2015, mas a decisão foi proferida no último dia 10.

O que aconteceu

Casal estava em frente a motel quando foi abordado. Enquanto decidiam se entrariam no estabelecimento, foram abordados "com truculência" por dois policiais militares, embora não houvesse indício de ilegalidade.

Mulher teria sido ofendida por policiais. O desembargador Fernando Cerqueira, da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, escreveu que a vítima teria tentado conversar com os policiais, mas foi "destratada com palavras de baixo calão e ameaças de agressão". Para o magistrado, houve "evidente truculência policial, em notório abuso de poder".