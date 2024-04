Subseção da OAB cria 'Comissão dos Homens', e advogadas reagem: 'afronta'

Presidente da subseção diz que "problemas afligem todos os seres humanos". Após a divulgação do manifesto, Peter Souza voltou a defender a nova comissão. "Como nós vamos tolher o direito das mulheres? Isso não tem cabimento algum. Querem impedir os homens de falar sobre os direitos dos homens, da mesma maneira que as mulheres falam sobre o direito das mulheres", disse ele.

Ainda segundo Souza, os presidentes de comissões foram informados antes sobre a criação do novo grupo, e a reunião desta semana foi apenas uma formalidade.

Em resposta à moção, a subseção de Santana divulgou nota afirmando que a comissão não busca segregar ou silenciar as mulheres. A nota também pontua que a saúde do homem "é tratada de forma limitada" e diz que a "violência doméstica está diretamente ligada à saúde mental do homem".

[A comissão servirá como] instrumento para melhor compreensão do ser humano, gênero masculino, na sociedade, para tratar dos atuais problemas vividos por eles, entre eles, e no particular.

Nota da subseção de Santana

Presidente da Comissão das Mulheres aprova ideia e depois renuncia

A então presidente da Comissão das Mulheres, advogada Diva Zitto, participou da reunião que criou a Comissão dos Homens. "É uma tentativa de criarmos um novo diálogo, uma nova oportunidade de construção positiva para a manutenção da família brasileira", disse ela na ocasião.