Homem cai durante voo de parapente na Serra da Mantiqueira em MG

Vítima estava com hipotermia, hipoglicemia e dores no corpo, mas sem fraturas externas. Ele foi levado até a cidade de São Lourenço onde recebeu cuidados do Samu (Serviço do Atendimento Móvel de Urgência).

Em seguida, o homem foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.