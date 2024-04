Jovem é atacado com arma branca em show de Alok no aniversário de Brasília

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou neste domingo (21) que um jovem de 23 anos foi atacado por uma arma branca depois do show do cantor Alok, na comemoração dos 64 anos de Brasília.

O que aconteceu

O homem estava na via N1, na proximidades do Ministério da Defesa, na Esplanada dos Ministérios. O show reuniu milhares de pessoas em comemoração aos 64 anos da capital federal.

Os Bombeiros informaram que a vítima foi atendida às 3h40 da madrugada de hoje, depois do show.