Câmera corporal de PM registra salvamento de bebê engasgado com leite em SP

Menino se engasgou enquanto tomava leite de fórmula infantil porque a mãe estava com ingurgitamento mamário, conhecido popularmente com "leite empedrado". A mãe chegou a receber orientações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre como realizar a manobra, mas não conseguiu fazer a criança voltar a respirar.

PM que salvou a criança disse que resgate "não tem preço". "Nós trabalhamos em muitas ocorrências no dia a dia. Então, poder ajudar a socorrer uma criança, ver ela voltar a respirar porque você ajudou, não tem preço". O agente já havia auxiliado em outra ocorrência com bebê engasgado, mas, no sábado (20), foi a primeira vez que ele fez a manobra em uma criança.

Após avaliação médica, o recém-nascido foi liberado do hospital sem sequelas.