DF deve indenizar família em R$ 200 mil por liberar corpo em decomposição

DF diz que "agiu conforme o protocolo". Na defesa, a unidade federativa afirmou que não poderia ser culpada por omissão, e que não poderia ser provada a negligência de funcionários do hospital. Apesar disso, admitiu que o corpo não foi refrigerado imediatamente após o óbito.

Justiça entende que hospital não podia ter falhado. A 1ª Turma Cível do TJDFT entendeu que ser "inegável reconhecer ter havido falha no serviço prestado pelo Hospital Regional do Paranoá, por agir negligente dos agentes públicos no tocante aos procedimentos adotados para a conservação do cadáver".

O UOL tenta contato com o governo do DF por um posicionamento sobre a condenação. Se houver retorno, o texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestação.