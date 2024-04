Dia de São Jorge é feriado municipal ou estadual no Rio?

Isso significa que não apenas os cidadãos da capital fluminense, mas também os residentes em qualquer parte do estado do Rio de Janeiro, passaram a desfrutar do feriado nessa data.

Quando será o próximo feriado?

O próximo feriado nacional com possibilidade de emenda de folgas com o fim de semana será apenas no dia 15 de novembro (Proclamação da República), segundo o calendário oficial do governo federal.

O próximo feriado nacional de fato será o 1º de maio (Dia do Trabalho), que por cair em uma quarta-feira não deverá abrir possibilidade de emenda para a maioria dos trabalhadores.

Confira a lista completa de feriados no município do Rio de Janeiro clicando aqui.