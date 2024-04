Babá é presa suspeita de agredir bebê de 4 meses após ser filmada no CE

Uma babá foi presa após ser filmada agredindo um bebê de quatro meses de quem cuidava em Fortaleza.

O que aconteceu

Juliana da Silva Machado, de 21 anos, aparece nas gravações fazendo movimentos bruscos com a criança. Ela está sentada em uma cadeira com o bebê no colo, que está com um pano sobre o rosto.

Ela chacoalha a criança de um lado para o outro. O vídeo, gravado por uma moradora, também mostra a babá dando tapas na barriga do bebê. As agressões foram registradas em um local de convívio comum do prédio onde vive a família da criança.