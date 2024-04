Adolescente desaparece após sair para comprar lanche no interior de SP

Uma adolescente de 14 anos desapareceu após sair para comprar um lanche na cidade de Charqueada, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Victória Lorrany Coutinho sumiu na noite de domingo (21). O boletim de ocorrência indica que ela teria saído de casa para comprar um lanche, ainda no período noturno, e não voltou para a casa. Ela também teria passado na casa de uma amiga antes de sumir. A menina mora na cidade de Piracicaba com o pai e passava os fins de semana com a mãe em Charqueada, que é um município vizinho.

Imagens divulgadas pela Record TV mostram Victória conversando por alguns segundos com um motociclista após sair da casa da amiga. Depois de uma rápida conversa, a menina deixa o local a pé. O motociclista vai na mesma direção dela com o veículo. A mãe da adolescente, Natalie Fernanda, disse que conversou com o motociclista. Segundo ela, o homem alegou que ofereceu carona — o que ela teria negado.