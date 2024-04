Discussão sobre valor de conta acaba em briga generalizada em MG

Uma discussão causada por uma conta de bar acabou em uma confusão generalizada em Barbacena (MG).

O que aconteceu

Briga foi registrada no Mercado Central do município. A confusão foi gravada por testemunhas na madrugada do domingo (21) e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Discussão começou após grupo não concordar com valor da cobrança. Em publicação nas redes sociais, o Mercado Central afirmou que um cliente que discordou da conta chamou uma funcionária de "vagabunda".