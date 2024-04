Funcionário é baleado e tem cabeça decapitada em hospital de Fortaleza

O suspeito pelo crime havia sido demitido em 2022. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele teve acesso ao hospital pelo sistema de reconhecimento facial. A principal linha de investigação sobre a motivação do homicídio aponta para crime passional, e o homem segue foragido.

A direção do Hospital disse estar prestando apoio às famílias das vítimas. Apesar do episódio, os atendimentos aos pacientes seguem normalmente. ''A situação está sendo acompanhada pelos órgãos de segurança, que está recebendo todo o apoio para as investigações.''