Manifestantes protestam em diversos aeroportos em homenagem ao cão Joca

Tutores de animais e integrantes de ONGs fizeram manifestações em diversos aeroportos do país neste domingo (28) em homenagem a Joca, cão da raça golden retriever que morreu no início da semana após ter sido enviado para o destino errado por erro da companhia aérea Gol.

O que aconteceu

Os manifestantes levaram seus cães para as manifestações e entraram com os cães no hall dos aeroportos. A maioria dos pets nos protestos era da mesma raça do cão Joca.

No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde foi registrada a morte do cão, os manifestantes se concentraram em frente ao guichê da companhia aérea Gol. Eles homenagearam Joca e pediram justiça. João Fantazzini Junior, tutor do cão Joca, participou do ato. Manifestantes também protestaram no aeroporto de Congonhas em São Paulo.