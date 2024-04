Ônibus tomba em 'curva da morte' e deixa sete mortos em Minas Gerais

As causas do acidente serão investigadas. As primeiras informações apontam que o motorista perdeu o controle e bateu em uma mureta, tombando na pista na sequência.

Outros 32 passageiros sofreram ferimentos leves ou graves e foram encaminhados a hospitais da região, informou a Polícia Rodoviária Federal. O ônibus teria saído de Caruaru, em Pernambuco, com destino a São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O veículo passou também por Vitória da Conquista, na Bahia.

Testemunhas relataram que ao menos 54 pessoas eram transportadas no veículo. O motorista do ônibus não foi localizado, mas a corporação não soube dizer se ele estava entre as vítimas. O Corpo de Bombeiros também informou que não localizou a lista dos passageiros.

A reportagem também tenta localizar a empresa responsável pelo ônibus.