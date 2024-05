Livro de 200 anos furtado de museu no Pará em 2008 é recuperado em Londres

Segundo a PF, o livro é do naturalista alemão Johann Baptist von Spix, que viajou pelo Brasil de 1817 a 1820. Nessa época, vários cientistas e artistas estrangeiros vieram ao Brasil a convite da família real portuguesa, que morava no Rio de Janeiro.

A obra recuperada tem ilustrações e a descrição de macacos e morcegos do Brasil. Ela faz parte de uma coletânea de livros que apresentam plantas e animais recolhidos por Spix em três anos de viagens pelo país. O livro é chamado "Simiarum et vespertilionum brasiliensium species novae" (novas espécies de macacos e morcegos brasileiros, em latim).

A operação foi feita em parceria com a Scotland Yard. De acordo com a PF, a unidade de artes e antiguidades da polícia britânica trabalhou em cooperação com a adidância da polícia brasileira no Reino Unido.

A PF recuperou, nos últimos meses, outras duas obras furtadas do museu Emílio Goeldi em 2008. Uma delas foi achada na Argentina, em dezembro do ano passado, e outra no Reino Unido, em março desse ano.