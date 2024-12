Procon notifica empresa de ônibus envolvido em acidente que matou 41 em MG

O Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de São Paulo notificou a empresa do ônibus envolvido em um acidente na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), que matou 41 pessoas no sábado (21).

O que aconteceu

A Emtram (Empresa de Transportes Macaubense Ltda) precisa comprovar regularidade do veículo e do condutor junto aos órgãos competentes. O Procon também solicitou que a empresa disponibilize os dados dos passageiros, as ações realizadas para atendimento das vítimas e seus familiares, como o custo de despesas médicas e funerárias.

Detalhes sobre a compra dos bilhetes de viagens e contratação de seguros pela empresa também precisarão ser encaminhados ao programa. A empresa tem sete dias para enviar as informações ao Procon-SP. Em nota, o programa disse entender ser necessário "verificar se todas as providências e responsabilidades da empresa estão sendo adotadas em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor", mesmo que a primeira hipótese da Polícia Civil de Minas Gerais seja que a queda de granito de um caminhão possa ter provocado o acidente.