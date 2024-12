Deral estima safra de café 6% maior no Paraná, de 42,7 mil toneladas

São Paulo, 24 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, estimou a safra de café 2024/25 no Estado em 42,7 mil toneladas, ou 6% a mais do que no ano passado, quando foram produzidas 40,4 mil toneladas.Segundo nota da pasta, as condições climáticas estão favoráveis, com o clima chuvoso favorecendo a umidade do solo no momento essencial de frutificação das plantas. Anteriormente, diz a secretaria, os cafezais haviam passado por "um momento crítico, causado pelas ondas de calor que antecederam as chuvas, abortando algumas flores". O Deral destacou também que a área plantada com café no Paraná parou de encolher e "tem aumentado sutilmente" pelo segundo ano consecutivo, "representando uma recuperação importante e relação às safras passadas". Ainda conforme o Deral, os preços para o produtor têm sido atrativos, chegando nos últimos dias a R$ 1.975,26 a saca de 60 quilos, mais que o dobro em relação a igual período do ano passado (R$ 846,45).