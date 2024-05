Comitiva de Lula ao RS tem Lira, Pacheco, Fachin e mais 16; veja quem vai

O presidente Lula embarcou na manhã deste domingo (5) para uma nova visita ao Rio Grande do Sul, onde se reunirá com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), para discutir ações de resposta à tragédia causada pelas chuvas.

O que aconteceu

Presidentes da Câmara e do Senado estão na comitiva. Lula decolou da Base Aérea de Brasília acompanhado da primeira-dama, Janja, de 13 ministros de seu governo, além de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outras autoridades. A previsão é de que ele chegue ao estado por volta das 10h30.

Ministros do STF e do TCU também embarcaram. De acordo com o Palácio do Planalto, o ministro Edson Fachin, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, fazem parte do grupo.