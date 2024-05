Lula assina decreto para acelerar recursos ao RS fora do teto de gastos

A União fica autorizada a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e as suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

trecho do decreto assinado por Lula

Lula afirmou que o decreto é a primeira medida para acelerar a recuperação do Rio Grande do Sul. Disse ainda que o objetivo é facilitar, "dentro da lei", a vida do povo gaúcho.

"Vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam as necessidades do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. É o primeiro passo para as coisas começarem, porque eu disse no Rio Grande do Sul e vou repetir agora: esse é o pensamento do Lira, do Pacheco, do governo, dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do RS, com a melhoria da vida das pessoas. (...) Facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do RS".

presidente Lula

Como vai funcionar

O decreto ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional. No entanto, como os presidentes da Câmara e do Senado participaram das negociações e do anúncio, o governo já conta com o sim dos parlamentares.

A partir do decreto, qualquer ação relacionada ao estado de calamidade fica fora do limite de gastos do governo federal e das metas fiscais. Segundo a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), o decreto, que ainda precisa da aprovação do Congresso, dá segurança jurídica para as ações do governo federal e permite outra série de atos.