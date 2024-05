Contra fake news, influenciadores do RS recomendam rádio e checagem

A orientação, nos abrigos do CTG, é para que as pessoas se informem pelas rádios e verifiquem a checagem de notícias que chegam até elas. O perfil "O mundo do CTG" informa sobre os pontos de coleta de material doado e abrigos. São mais de 1.500 centros em todo estado — pelo menos cinco por cidade — que estão recebendo as pessoas prejudicadas pelas cheias.

O humorista Badin Colono afirma que notícias "alarmistas" estão preocupando ainda mais a população arrasada pela enchente. Ontem, ele, que tem 2,4 milhões de seguidores, sobrevoou locais atingidos por cheias com um helicóptero, fez uma transmissão e incentivou a checagem de informações vindas de fontes duvidosas.

Colono diz que muita gente duvidou que as doações recebidas por diversos meios realmente chegariam a quem mais precisa de ajuda. Ele organizou uma vaquinha e arrecadou mais de R$ 38 milhões até ontem — que devem ser doados para instituições atingidas pelas inundações. "Muitas cidades estão precisando de caminhões com jatos de água, de materiais de limpeza, essas informações precisam circular e precisamos ser certeiros com as demandas", afirma.

[Pelo rádio], as informações chegam em tempo real e mais certeira para quem está sem bateria e sinal para se comunicar.

Juarez Jr. Paiva Malagnez, influenciador

Teve uma fake news informando que seria proibida a passagem de carretas com doações, o que evidentemente é uma mentira! Estamos incentivando as pessoas a não repassar notícias falsas. É um momento difícil, porque algumas emissoras de rádio estão sem energia elétrica.

Badin Colono, influenciador

Notícias falsas

Uma das notícias falsas identificada por Paiva Malagnez foi sobre o rompimento de um dique na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. O dique do município fica embaixo da ponte que interliga as duas cidades, separadas pelo rio Gravataí.