Fake news sobre RS têm 300 corpos em Canoas e vídeos de outros países

Por que é falso. Uma busca reversa nas imagens (aqui) levou a um vídeo publicado em 22 de abril de 2024 (aqui) que aponta o caso como sendo em La Paz, capital da Bolívia. Nova busca em espanhol, com os termos "lluvias arrastrados La Paz Bolivia" (chuvas arrastados La Paz Bolívia, aqui) filtradas até 23 de abril encontrou vídeo do canal Unitel Bolívia com as mesmas imagens (aqui, em espanhol, aos 0:54). A data do vídeo indica que as imagens foram exibidas em 20 de março deste ano (aqui).

Viralização: O post desinformativo tinha no X, até segunda-feira (6), 270 mil visualizações, 70 comentários, 390 compartilhamentos e 1.000 curtidas.

Helicópteros do governo federal auxiliam nos resgates

7.mai.2024 - É falso que governo federal não enviou aeronaves para auxiliar vítimas das enchentes no RS Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook

O que diz o post. Acompanhado de um vídeo de 1m28s com um helicóptero pousando próximo a uma estrada e áreas alagadas, o post no X (antigo Twitter) diz: "Helicópteros do empresário Luciano Hang (da Havan) chegaram voando e seguem voando em resgate. Helicópteros civis seguem auxiliando em resgate. Mas até agora ZERO helicópteros do Governo Federal auxiliaram no resgate porque, segundo Lula, 'não tem teto' para voar. "

Por que é falso. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo, a FAB atua no apoio aos atingidos pela enchente por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais desde o dia 30 de abril na Operação Taquari II. No dia 1º de maio, Lula, de fato, disse que havia oito helicópteros disponíveis para ir ao Rio Grande do Sul que não conseguiam levantar voo por causa do teto (confira aqui). "(Eles) estão com problema que não consegue levantar voo por causa do teto. Mas os helicópteros já estão preparados para ir ao Rio Grande do Sul assim que o teto permitir", disse o presidente. Até este domingo (5), segundo a Secom, foram realizados mais de 25 mil resgates por meio aéreo, terrestre e fluvial.