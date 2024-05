Operação policial resgata adolescente de casa de prostituição em PE

Uma adolescente foi resgatada de uma casa de prostituição em Paudalho (PE), na Zona da Mata Norte do estado, na noite de sexta-feira (10).

O que aconteceu

A casa de prostituição ficava em um bar às margens da BR-408. Duas mulheres suspeitas de vender drogas no local e ameaçar a adolescente foram presas e encaminhadas, junto com o proprietário do estabelecimento, para a delegacia.

Local tinha diversos quartos destinados à prática da prostituição. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a adolescente foi encontrada durante a fiscalização do bar e, questionada, afirmou que estava sendo explorada no local.