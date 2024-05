PF fecha três garimpos ilegais na terra indígena Kayapó, no Pará

A Polícia Federal desmantelou, na última sexta-feira (10), três garimpos ilegais na terra indígena Kayapó, no sul do Pará.

O que aconteceu

Três garimpos de ouro clandestinos foram fechados na terra indígena Kayapó. Segundo a PF, ninguém foi preso na operação, mas os responsáveis pelos garimpos foram idenficados e são alvo de investigação.

A terra indígena Kayapó é a que tem a maior área invadida pelo garimpo no país. Segundo dados do Mapbiomas, de abril deste ano, a mineração ilegal ocupava 13,79 mil hectares no território, o equivalente a cerca de 19 mil campos de futebol.